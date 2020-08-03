 Український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Остап Маркевич очолив Маріуполь
Вчора 10:47 1063
Світоліна заявилася на US Open
Вчора 23:34 146
Циганик: Миколенком цікавиться європейський клуб
Вчора 21:40 663
Рух здолав Минай, Металіст 1925 зіграв внічию з Чорноморцем у 28 турі Першої ліги
Вчора 20:53 564
Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря
Вчора 19:25 1122
Інгулець та Волинь здобули перемоги. Результати матчів 28 туру Першої ліги
Вчора 18:53 641
Суркіс: Суддями керує не Лучі, а негідник, якого виростив я
Вчора 16:55 1508
Зоря може підписати вінгера Динамо
Вчора 14:31 2571
Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка
Вчора 12:45 825
Шахтар планував встановити пам’ятник Луческу
Вчора 11:29 1604
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
3 Серпня 2020
23:55 Футбол Металург - Прикарпаття 1:0. Огляд матчу 264
23:43 Футбол Вернидубу порадили придбати хавбека Динамо 547
23:34 Теніс Світоліна заявилася на US Open 146
23:25 Футбол Стало відомо, коли розпочнеться новий сезон Серії А 495
23:10 Футбол Маркевич сформував тренерський штаб Маріуполя 680
22:55 Футбол Гірник-Спорт - Авангард 2:0. Огляд матчу 526
22:40 Футбол Легія підписала 40-річного легендарного польського футболіста 801
22:25 Футбол Інгулець - Кремінь 3:0. Огляд матчу 722
22:10 Футбол Воротар Шахтаря Кудрик тренується разом з Маріуполем 932
21:55 Футбол Черкащина - Волинь 0:2. Огляд матчу 828
21:40 Футбол Циганик: Миколенком цікавиться європейський клуб 663
21:25 Футбол Український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії 1199
21:09 Футбол Циганик назвав причину, по якій Скрипник не очолить Дніпро-1 1780
20:53 Футбол Рух здолав Минай, Металіст 1925 зіграв внічию з Чорноморцем у 28 турі Першої ліги 564
20:40 Футбол Рябоконь: З Луческу в УПЛ 100% буде цікавіше 1063
20:25 Футбол Михайленко продовжив роботу зі СК Дніпро-1 1404
20:10 Футбол Вілліан відхилив пропозицію Челсі по новому контракту 1326
19:55 Футбол Агробізнес ледь не програв Миколаєву. Результати матчів 28 туру Першої ліги 1743
19:49 Блог 3 самых переоцененных футболиста современности 414
19:44 Блог Брентфорд – Фулхем: на Вемблі буде цікаво 231
19:42 Блог Кирило Панченко перейде в Тамбов 204
19:40 Футбол Барселона продовжить контракт з Семеду 1136
19:25 Футбол Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря 1122
19:09 Хокей 7 клубів подали попередню заявку на участь в ювілейному сезоні УХЛ 1484
18:53 Футбол Інгулець та Волинь здобули перемоги. Результати матчів 28 туру Першої ліги 641

Український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії

Вчора 21:25 1199 0
Український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії
#Бельгія

Джерело - Чемпіон.

Телеканал Setanta Sports Україна з нового сезону буде ексклюзивно транслюватиме на території України чемпіонат Бельгії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шановні телеглядачі! З сезону 2020/2021 матчі Бельгійської Pro-League ексклюзивно на телеканалах Setanta Sports‼️ ⠀ Новий сезон в чемпіонаті Бельгії стартує вже 8-го серпня матчем Брюгге - Шарлеруа в прямому ефірі о 17:25 на телеканалі Setanta Sports+! 🔥 ⠀ ✅ Слідкуйте за нашими анонсами! 👈 ⠀ #setantasports #чемпионатбельгии #TV #kyiv #live #ukraine #offtop

Допис, поширений Телеканали 𝙎𝙚𝙩𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨 (@setantasportsua)

Новий сезон чемпіонату Бельгії стартує вже в найближчу суботу, 8 серпня, матчем Брюгге - Шарлеруа.

Нагадаємо, в чемпіонаті Бельгії виступають відразу 6 легіонерів з України. Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун грають за Гент, Едуард Соболь - за Брюгге, а Євген Макаренко - в оренді за Кортрейк. Сьогодні до них приєднався Богдан Михайліченко, який перейшов в Андерлехт.

Раніше, Яремчук забив у другому спарингу Гента поспіль.

Коментарі ()