Український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії

Джерело - Чемпіон.

Телеканал Setanta Sports Україна з нового сезону буде ексклюзивно транслюватиме на території України чемпіонат Бельгії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Новий сезон чемпіонату Бельгії стартує вже в найближчу суботу, 8 серпня, матчем Брюгге - Шарлеруа.

Нагадаємо, в чемпіонаті Бельгії виступають відразу 6 легіонерів з України. Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун грають за Гент, Едуард Соболь - за Брюгге, а Євген Макаренко - в оренді за Кортрейк. Сьогодні до них приєднався Богдан Михайліченко, який перейшов в Андерлехт.

Раніше, Яремчук забив у другому спарингу Гента поспіль.