Український телеканал транслюватиме чемпіонат Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Телеканал Setanta Sports Україна з нового сезону буде ексклюзивно транслюватиме на території України чемпіонат Бельгії з футболу.
Про це повідомляє пресслужба телеканалу.
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Шановні телеглядачі! З сезону 2020/2021 матчі Бельгійської Pro-League ексклюзивно на телеканалах Setanta Sports‼️ ⠀ Новий сезон в чемпіонаті Бельгії стартує вже 8-го серпня матчем Брюгге - Шарлеруа в прямому ефірі о 17:25 на телеканалі Setanta Sports+! 🔥 ⠀ ✅ Слідкуйте за нашими анонсами! 👈 ⠀ #setantasports #чемпионатбельгии #TV #kyiv #live #ukraine #offtop
Новий сезон чемпіонату Бельгії стартує вже в найближчу суботу, 8 серпня, матчем Брюгге - Шарлеруа.
Нагадаємо, в чемпіонаті Бельгії виступають відразу 6 легіонерів з України. Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун грають за Гент, Едуард Соболь - за Брюгге, а Євген Макаренко - в оренді за Кортрейк. Сьогодні до них приєднався Богдан Михайліченко, який перейшов в Андерлехт.
Раніше, Яремчук забив у другому спарингу Гента поспіль.