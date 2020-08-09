Тренер ПСЖ зламав ногу на тренуванні

Німецький наставник відправиться на вирішальні матчі Ліги чемпіонів у гіпсі

Головний тренер Парі Сен-Жермен Томас Тухель травмувався на тренуванні своєї команди.

Про це повідомляє офіційний сайт парижан.

Німецький наставник отримав розтягнення щиколотки і зламав п'яту плеснову кістку. У зв'язку з цим Тухелю доведеться відправитися до Португалії на вирішальні матчі Ліги чемпіонів з гіпсом на нозі, але це не повинно перешкодити йому керувати командою з бровки.

12 серпня ПСЖ проведе матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти італійської Аталанти, за яку виступає українець Руслан Маліновський. Півфіналіст визначиться за підсумком одного матчу.

Раніше, Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів.