Аллегрі очолить ПСЖ, якщо Тухель не виведе клуб у фінал Ліги чемпіонів

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі погодився повернутися до тренерської роботи.

За інформацією французького джерела metaratings.tj - 52-річний італієць повинен очолити "ПСЖ" після закінчення нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

Перешкодити цим призначенням може тільки умова, при якому нинішній наставник парижан Томас Тухель виведе "ПСЖ" у фінал Ліги чемпіонів. При такому розкладі німецький фахівець збереже свій пост головного тренера.

Сам Конте в разі виходу з "Інтера" стане головним претендентом на місце тренера в "ПСЖ".

У своєму активі Аллегрі має шість чемпіонських титулів Серії А, п'ять з яких були завойовані разом з "Ювентусом", а ще один з "Міланом". Також у італійця чотири перемоги в Кубку Італії і три успіху в Суперкубку Італії.

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