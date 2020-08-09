 Шахтар Вернидуба продав свого лідера до Росії | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар Вернидуба продав свого лідера до Росії

Сьогодні 17:11 780 0
Лисакович продовжить кар'єру в Локомотиві
Шахтар Вернидуба продав свого лідера до Росії
#Шахтар, #Лисакович

Джерело - sport.ua.

22-річний нападник солігорського Шахтаря Віталій Лисакович перейшов до московського Локомотива.

Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

Сума трансферу склала близько 1,5 млн євро.

Віталій Лисакович є вихованцем Шахтаря. У структурі Шахтаря форвард перебував з липня 2011 року. У Суперкубку 2016 Віталій дебютував у першій команді. Всього за час виступу за основний склад клубу нападник провів 62 матчі, в яких забив 20 голів і зробив 7 результативних передач.

У нинішньому сезоні в команді Юрія Вернидуба був справжнім лідером і в 16 матчах забив 9 голів.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба переграв Динамо у 21 турі чемпіонату Білорусі.

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