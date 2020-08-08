Якби Віктор Скрипник покинув Зорю, то луганський клуб міг очолити Олександр Бабич.

Про це Бабич розповів порталу Команда №1.

"Із Зорі насправді був запит. Він звучав так: чи готовий я розглянути варіант роботи в луганському клубі, якщо команду покине Віктор Скрипник. Але ви знаєте, що він залишився, тому і міркувати нема про що", - заявив українець.

Актуально: Бабич: Ні разу не було вказівок про злиття матчу з Шахтарем

"Читав в інтернеті, що нібито я вже і контракт з Зорею підписав, але це неправда. Повага до колег не дозволяє підписувати контракт, якщо у команди є головний тренер. Якби Скрипник покинув Зорю, то так, була б серйозна розмова з керівництвом луганського клубу", - сказав Бабич.