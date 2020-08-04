Бабич: Ні разу не було вказівок про злиття матчу з Шахтарем

Гравці Маріуполя ніколи не отримували вказівок щодо злиття матчу проти Шахтаря.

Про це розповів колишній головний тренер клубу Олександр Бабич.

"Я можу сказати чесно і відкрито - ні разу, скільки грали проти Шахтаря, нам не було зверху ніяких вказівок чи прохань щось злити. Так, далеко не завжди складалося з результатом, тому що згідно з договором між клубами не могла грати ціла група орендованих гравців.

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Але якщо згадати наш матч з Шахтарем, коли ми зіграли 1:1, ми в нашій ситуації тоді всім показали, що вміємо зібратися і домагатися позитивного результату навіть проти таких суперників", - розповів Бабич.