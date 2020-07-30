Джерело - Чемпіон.
Андреа Пірло повернувся у Ювентус у новому статусі.
Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.
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Ювентус оголосив про відновлення співпраці з Андреа Пірло. Ексхавбек очолив Ювентус U-23.
Про подробиці контракту туринців із 41-річним фахівцем – не повідомляється.
UFFICIALE | @Pirlo_official è il nuovo allenatore della #Under23!— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 30, 2020
Welcome 🔙, Coach Pirlo!
➡️ https://t.co/nJTwph9VuF pic.twitter.com/voyxO4q9Yi
Раніше повідомлялося, що Пірло повернеться у Ювентус.