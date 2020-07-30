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Пірло став тренером Ювентуса

Сьогодні 19:29 1016 0
Андреа Пірло отримає нову роль у команді
Пірло став тренером Ювентуса
#Пірло, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Андреа Пірло повернувся у Ювентус у новому статусі.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

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Ювентус оголосив про відновлення співпраці з Андреа Пірло. Ексхавбек очолив Ювентус U-23.

Про подробиці контракту туринців із 41-річним фахівцем – не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Пірло повернеться у Ювентус.

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