Бущан: Я дочекався свого шансу

Голкіпер Динамо Георгій Бущан хотів покинути київський клуб.

Про це розповів сам футболіст

"Я знаходив мотивацію тільки в бажанні здійснити свої мрії – грати в Динамо, бути номером один. Тільки це мене спонукало постійно розвиватись. Комусь скаржитись немає сенсу. Я проаналізував, що у мене все добре. Треба було терпіти і довести, що я тут не просто так.

А варіанти піти... Були розмови, але конкретики ніякої не було. Я сам хотів піти, коли не було ігрової практики. В якісь моменти не склалося. Так вийшло, що я давно перебуваю в команді, не грав, це мене теж дратувало. Але я дочекався свого шансу", – сказав Бущан.