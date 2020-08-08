Ювентус визначив ТОП-3 кандидати на заміну Саррі

Джерело - football24.ua.
Туринський клуб шукає кандидатів на заміну Мауріціо Саррі після вильоту Ювентуса з 1/8 Ліги чемпіонів від Ліона.
Про це повідомляє Football Italia.
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Найімовірнішим кандидатом на пост нового керманича Ювентуса є екстренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно. Наразі аргентинець без роботи і нещодавно заявив, що хотів би спробувати себе поза межами АПЛ.
Також серед кандидатів головний тренер Реала Зінедін Зідан та наставник Лаціо Сімоне Індзагі.
Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.