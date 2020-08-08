Ювентус визначив ТОП-3 кандидати на заміну Саррі

Мауріціо Саррі може покинути Ювентус

Туринський клуб шукає кандидатів на заміну Мауріціо Саррі після вильоту Ювентуса з 1/8 Ліги чемпіонів від Ліона.

Про це повідомляє Football Italia.

Актуально: Саррі: Ювентус вилетів через перший матч

Найімовірнішим кандидатом на пост нового керманича Ювентуса є екстренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно. Наразі аргентинець без роботи і нещодавно заявив, що хотів би спробувати себе поза межами АПЛ.

Також серед кандидатів головний тренер Реала Зінедін Зідан та наставник Лаціо Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.