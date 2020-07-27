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Чорноморець може об’єднатися з клубом УПЛ

Сьогодні 21:31 869 0
Владислав Гельзін прокоментував можливе об'єднання Олімпіка та Чорноморця
Чорноморець може об’єднатися з клубом УПЛ
#Чорноморець, #Олімпік, #Гельзін

Джерело - Чемпіон.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не відмовляється від ідеї переїзду в Одесу та готовий об'єднати Олімпік та Чорноморець в один клуб.

Про це розповів сам президент донецького клубу в ефірі ТК Футбол.

"Ми чекаємо, але не все залежить від нас. Бажання не пропало, а можливості є. Ми хочемо переїхати до Одеси, грати і бути там командою, на яку заслуговує таке місто і область. Клуб буде називатись Чорноморець, а боротися ми будемо тільки за медалі", – розповів Гельзін.

Раніше повідомлялося, що Олімпік пішов у відпустку за тур до завершення чемпіонату.

Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.

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