Чорноморець може об’єднатися з клубом УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Президент Олімпіка Владислав Гельзін не відмовляється від ідеї переїзду в Одесу та готовий об'єднати Олімпік та Чорноморець в один клуб.
Про це розповів сам президент донецького клубу в ефірі ТК Футбол.
"Ми чекаємо, але не все залежить від нас. Бажання не пропало, а можливості є. Ми хочемо переїхати до Одеси, грати і бути там командою, на яку заслуговує таке місто і область. Клуб буде називатись Чорноморець, а боротися ми будемо тільки за медалі", – розповів Гельзін.
Раніше повідомлялося, що Олімпік пішов у відпустку за тур до завершення чемпіонату.
Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.