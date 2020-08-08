Гарсія: Пройти Ювентус - це дійсно подвиг

Головний тренер Ліона Руді Гарсія задоволений поразкою від Ювентуса (1:2), яка дозволила команді пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Це один з найприємніших моментів у моїй кар'єрі. Пройти Ювентус - це дійсно подвиг. Сьогодні ми побачили, наскільки був важливий результат першого матчу (1:0), коли ми виграли, не пропустивши.

Пенальті, допущений під кінець першого тайму, був неприємний, до цього моменту Ювентус був не такий небезпечний. Це додало їм впевненості. Після цього Роналду забив справжній лігочемпіонський гол, але ми зберегли спокій, і це те, що я найбільше ціную в своїй команді.

Я знаю цей стадіон, я був тут з Ромою, так що я знаю, як важко перемогти тут. Скажімо так, це найприємніша поразка в моїй кар'єрі", - розповів Гарсія.