 Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно | Футбол | Champion.com.ua
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Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно

Сьогодні 13:49 377 0
Реал планує оновити склад
Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно
#Реал, #Бейл

Джерело - ua-football.com.

У Реалі готують масштабний розпродаж футболістів під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Marca.

Сантьяго Бернабеу влітку можуть покинути Гарет Бейл, Хамес Родрігес, Лука Йович, Оскар Родрігес, Дані Себальос, Хесус Вальєхо, Маріано Діас, Браім Діас і Серхіо Регілон.

Важливо: Реал повертає Луніна та прощається із Зіданом-молодшим

За всіх названих гравців королівський клуб має намір виручити близько 180 мільйонів євро. При цьому Лука Йович не буде доступний для продажу, адже Зінедін Зідан продовжує вірити в потенціал форварда. Хорват відправиться в оренду.

Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем матчу Ов'єдо – Расінг.

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