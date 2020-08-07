Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі київське Динамо розгромило рівненський Верес.
Контрольний матч
7 серпня
Динамо - Верес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 Дуелунд, 2:0 - 16 Супряга, 3:0 - 52 Де Пена
Динамо (1 тайм): Бойко, Тимчик, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Лєднєв, Дуелунд, Супряга
(2 тайм): Бущан, Тимчик, Сидорчук (Забарний, 68), Сирота, Вантух, Андрієвський, Буяльський (Родрігес, 68), Булеца, Цитаішвілі, де Пена, Соль.
Нагадаємо, Колос підсилився двома гравцями Динамо.