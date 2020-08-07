ПФЛ перенесла матчі останнього туру Першої ліги

Адміністрація ПФЛ ухвалила низку рішень

Джерело - ПФЛ.

Датою проведення матчу 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів Першої ліги сезону 2019/20 між командами Рух Львів – Металург Запоріжжя визначили 11 серпня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

У зв'язку з цим визначені наступні дати проведення та час початку матчів 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів Першої ліги сезону 2019/20:

30-й тур

11 серпня 2020 року (вівторок)

Черкащина - Миколаїв 17:30 (початок матчу)

13 серпня 2020 року (четвер)

Балкани - Інгулець 17:30

Металіст 1925 - Кремінь 17:30

Агробізнес - Оболонь Бровар 17:30

МФК Металург - Чорноморець 17:30

Гірник-Cпорт - Прикарпаття 17:30

Минай - Волинь 17:30

Рух - Авангард 17:30

Разом із тим визначилися наступні дати проведення матчів етапу плей-оф за право участі в чемпіонаті України з футболу серед команд клубів Першої ліги сезону 2020/21:

Перші матчі етапу плей-оф

16 серпня 2020 року (неділя)

Верес - Черкащина

15 місце Першої ліги - Альянс

Матчі відповіді етапу плей-оф

20 серпня 2020 року (четвер)

Черкащина - Верес

Альянс - 15 місце Першої ліги