ПФЛ перенесла матчі останнього туру Першої ліги

Джерело - ПФЛ.
Датою проведення матчу 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів Першої ліги сезону 2019/20 між командами Рух Львів – Металург Запоріжжя визначили 11 серпня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.
У зв'язку з цим визначені наступні дати проведення та час початку матчів 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд клубів Першої ліги сезону 2019/20:
30-й тур
11 серпня 2020 року (вівторок)
Черкащина - Миколаїв 17:30 (початок матчу)
13 серпня 2020 року (четвер)
Балкани - Інгулець 17:30
Металіст 1925 - Кремінь 17:30
Агробізнес - Оболонь Бровар 17:30
МФК Металург - Чорноморець 17:30
Гірник-Cпорт - Прикарпаття 17:30
Минай - Волинь 17:30
Рух - Авангард 17:30
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Разом із тим визначилися наступні дати проведення матчів етапу плей-оф за право участі в чемпіонаті України з футболу серед команд клубів Першої ліги сезону 2020/21:
Перші матчі етапу плей-оф
16 серпня 2020 року (неділя)
Верес - Черкащина
15 місце Першої ліги - Альянс
Матчі відповіді етапу плей-оф
20 серпня 2020 року (четвер)
Черкащина - Верес
Альянс - 15 місце Першої ліги