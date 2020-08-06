Поворознюк: З Інгульцем хочуть вчинити, як з Десною, і не пустити до УПЛ

Клуб з Кіровоградщини можуть не пустити до УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк, клуб якого має непоганий шанс зайняти призове місце в ПФЛ, впевнений, що його команду не пустять до УПЛ.

Про це заявив сам власник клубу.

"В цьому шоу імені Костюченко я участі не беру. Скажу більше, Інгулець хочуть не пустити в вишку методом непроходження атестації. За прохід в УПЛ бабки взяті, а Інгулець сплутав всі карти. Тому з Інгульцем хочуть вчинити як з Десною. Але я гарантую, що об нас Вадік зламає зуби. Він, до речі, вже раз вставляв і ще раз вставить. На це я виділю йому грошей. Все інше тільки за спортивним принципом", - зазначив Поворознюк.

Це власник клубу написав у коментарі до публікації Світлани Рибакової, яка до вчорашнього дня обіймала посаду маркетинг-директора ПФЛ.

Нагадаємо, що в сезоні 2016/17, Десна зуміла зайняти прохідне місце в Першій Лізі, але не потрапила в УПЛ, так як не пройшла атестацію. Вона залишилася ще на рік в нижчому дивізіоні.

Зараз Інгулець лідирує в Першій Лізі, випереджаючи Минай на два пункти.

Раніше, Інгулець підписав молодого голкіпера Зеленського.