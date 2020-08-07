Зоря запланувала два матчі з командами УПЛ

Зоря готується до старту УПЛ

До старту сезону УПЛ Зоря планує проведення як мінімум двох контрольних матчів.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Наразі Зоря домовилась про зустрічі із Дніпром-1 11-го серпня, а також Маріуполем 15-го серпня.

Поки що немає розкладу нового сезону УПЛ, але вже з дня на день повинен стати відомий календар майбутнього чемпіонату. Базовий день - 22 серпня.

Відзначимо, що невдовзі має стати відомий календар УПЛ, базовий день – 22 серпня.

Раніше, Зоря підписала півзахисника Динамо.