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Ворскла підписала хорватського півзахисника

Сьогодні 13:25 378 0
Перший літній трансфер Ворскли
Ворскла підписала хорватського півзахисника
#Ворскла, #УПЛ

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла оголосила про трансфер хорватського півзахисника Івана Пешича.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Контракт із гравцем укладено на 2 роки, інші деталі угоди не повідомляються.

У Ворсклі хорватський легіонер найімовірніше виступатиме під 9-м номером, який звільнився після того, як команду залишив його земляк Шехіч. 

Пешич є вихованцем Хайдука, також він виступав за австрійську Аустрію (Клагенфурт), клуби з батьківщини Шибеник, Задар та Спліт, румунське Динамо з Бухареста, а також у Шахтарі (Караганда) і Кайсар (Кизилорда).

Нагадаємо, Ісенко став наймолодшим капітаном команди УПЛ.

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