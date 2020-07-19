На цей час голкіперу всього 16 років 11 місяців і 28 днів

Джерело - Чемпіон.

У заключному турі чемпіонату України сезону-2019/20 воротар Ворскли Павло Ісенко вийшов на матч з Дніпром-1 з капітанською пов'язкою.

На цей час голкіперу всього 16 років 11 місяців і 28 днів.

Частково капітанство Ісенка пояснюється тим, що практично весь основний склад Ворскли відправився у відпустку за два тури до закінчення чемпіонату. Ісенко став наймолодшим капітаном команди УПЛ.

В кінці червня Павло дебютував за Ворсклу в півфіналі Кубка України з Маріуполем і вивів її у фінал турніру, вигравши серію пенальті. Там полтавці в післяматчевій серії поступилися Динамо, однак в воротах у них в цей раз грав Дмитро Різник.

Нагадаємо, Ворскла програла СК Дніпро-1.