Палкін: Шахтар має виходити до півфіналу Ліги Європи

Шахтар у матчі із Базелем повинний показувати свою гру та проходити у півфінал Ліги Європи.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Далі ми змагатимемось. Вважаю, Шахтар має виходити до півфіналу. За грою, яку показувала команда в протистоянні з Вольфсбургом, ми цього, на мій погляд, заслуговуємо. Грали відмінно. Демонстрували атакувальний, гарний футбол. Таке відчуття, що все було розписано як по нотах. Дай Боже, аби таку цілісність ми зберегли і в матчі з Базелем. Упевнений, що якщо гратимемо так само, то досягнемо позитивного результату", - розповів Палкін.