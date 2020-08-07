Лавріненко: Настрій на Рух максимальний

Інгулець серйозно налаштований на матч 29 туру Першої ліги проти Руха.

Про це розповів головний тренер команди Сергій Лавріненко.

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"Настрій у нас максимальний. Розуміємо, що приїжджає серйозний суперник. Команда, яка також ставить завдання підвищитися в класі. Тому очікуємо цікаву гру, боротьбу. Всі готові, всі налаштовуються", - сказав Лавріненко.