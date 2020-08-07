Зідан: Бейл не захотів грати з Манчестер Сіті

Вінгер Реала Гарет Бейл вирішив не їхати на матч Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Відносно Бейла багато чого говорять, але у нас хороші відносини. Він вирішив не грати. Це розмова між ним і мною, і все залишається в роздягальні.

Я не знаю, що буде в майбутньому, але очікується хороший матч між двома дуже хорошими командами і це найголовніше. Ми в курсі ситуації після першого матчу. Це як чотири фінали, якщо хочеш пройти до кінця. Ми в невигідному становищі, і ми це знаємо. Ігри плей-оф не закінчуються до останньої хвилини, хочемо зіграти у Фіналі восьми", - сказав Зідан.