 Агент: Супряга залишиться в Україні | Футбол | Champion.com.ua
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Агент: Супряга залишиться в Україні

Сьогодні 10:32 395 0
Іван Пироженко прокоментував майбутнє Владислава Супряги
Агент: Супряга залишиться в Україні
#Супряга, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Нападник Динамо Владислав Супряга наступний сезон буде грати в Україні попри інтерес італійських клубів.

Про це розповів агент футболіста Іван Пироженко.

"Серія А - мрія для багатьох хлопчаків, не тільки з України, де все ще пам'ятають фантастичну кар'єру Шевченка в Мілані. Є багато чуток про Владислава зараз: ряд клубів, не тільки італійських, спостерігали за ним і відправляли своїх скаутів. На сьогодні ми спілкуємося з двома клубами, але "Болоньї" серед них немає. Ціна? Вона чимала: мінімум 13-15 мільйонів євро, і це логічно, якщо вдуматися, скільки голів він забив. Якби Супряга був португальцем, іспанцем або бразильцем, то коштував би на ринку 30 млн.

Ми працюємо над тим, щоб він ставав краще і краще. Я не знаю, хто і що обговорює за нашою спиною, але 90% чуток - це фальшивка. Ми поговорили з Владом і вирішили, що краще ще на рік залишитися в Україні. Прихід Мірчі Луческу в Динамо, його досвід і авторитет, можуть допомогти Супрязі вирости, перш ніж він зробить ривок в Європу. Це наша стратегія, але ніколи в житті не знаєш, що станеться", - розповів Пироженко.

Відзначимо, що Супряга з 14 голами в 25 матчах зайняв третє місце в списку бомбардирів УПЛ сезону-2019/20.

Нагадаємо, Супрягою цікавляться десять клубів.

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