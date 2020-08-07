Фонсека: Повинен взяти на себе всю відповідальність за поразку

Рома повинна прийняти поразку від Севільї у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер римського клубу Паулу Фонсека.

"Важко знайти пояснення тому, що сталося прямо зараз, але я повинен взяти на себе всю відповідальність за поразку. Проте, я б нічого не змінював у складі. Цей склад виграв майже всі наші останні матчі. Ми добре грали в рамках цієї схеми, так що не було ніяких причин щось змінювати. Змінити схему зараз було б нераціонально. Так, нам важко змиритися, але ми повинні прийняти поразку: сьогодні перемогла найкраща з команд", - сказав Фонсека.