Барселона може заплатити 40 мільйонів за захисника Лестера

Союнчу може перебратися до Іспанії

Каталонська Барселона зацікавилася центральним захисником Лестера Чагларом Союнчу.

Про це повідомляє NTV Spor.

Клуб шукає заміну Самуеля Юмтіті, який не вилазить з лазарету.

Сума угоди ймовірно складе 40 мільйонів.

Чаглар був основним гравцем лисиць у минулому сезоні та допоміг команді Роджерса посісти п'яте місце. Довгий час вони боролися за місце в ЛЧ. Всього турецький футболіст відіграв 42 матчі та забив один гол.

Раніше, президент Барселони заявив, що трансфер Неймара неможливий.