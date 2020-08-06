Барселона може заплатити 40 мільйонів за захисника Лестера

Джерело - UA-футбол.
Каталонська Барселона зацікавилася центральним захисником Лестера Чагларом Союнчу.
Про це повідомляє NTV Spor.
Клуб шукає заміну Самуеля Юмтіті, який не вилазить з лазарету.
Сума угоди ймовірно складе 40 мільйонів.
Чаглар був основним гравцем лисиць у минулому сезоні та допоміг команді Роджерса посісти п'яте місце. Довгий час вони боролися за місце в ЛЧ. Всього турецький футболіст відіграв 42 матчі та забив один гол.
Раніше, президент Барселони заявив, що трансфер Неймара неможливий.