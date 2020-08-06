Маріуполь продовжив оренду хавбека Шахтаря

Джерело - ФК Маріуполь.
Маріуполь орендував на сезон 2020/21 років центрального півзахисника Шахтаря Данила Ігнатенка.
Про це повідомляє пресслужба маріупольського клубу.
Гравець провів другу половину минулого сезону якраз в складі Маріуполя. Першу частину чемпіонату 23-річний Ігнатенко провів у Ференцвароші.
Раніше клуб орендував у Шахтаря Олега Кудрика, Назарія Муравського, Андрія Кулакова, Артема Бондаренка, Олексія Кащука та Дмитра Топалова.
Нагадаємо, затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ.