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Затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ

Сьогодні 17:55 517 0
У команд залишилося не так багато часу
Затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга затвердила графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів УПЛ на участь в змаганнях в новому сезоні (2020/2021 років).

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Графік подачі заявок:

17.08.2020

Команда 3 ПФЛ

Команда 2 ПФЛ

Команда 1 ПФЛ

18.08.2020

ФК Львів

Ворскла Полтава

Олімпік Донецьк

ФК Маріуполь

19.08.2020

СК Дніпро-1 Дніпро

Колос Ковалівка

ФК Олександрія

20.08.2020

Десна Чернігів

Зоря Луганськ

Динамо Київ

Шахтар Донецьк

Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого гравця і тренера останнього місяця сезону.

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