Затверджено графік реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ

Джерело - УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга затвердила графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів УПЛ на участь в змаганнях в новому сезоні (2020/2021 років).
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Графік подачі заявок:
17.08.2020
Команда 3 ПФЛ
Команда 2 ПФЛ
Команда 1 ПФЛ
18.08.2020
ФК Львів
Ворскла Полтава
Олімпік Донецьк
ФК Маріуполь
19.08.2020
СК Дніпро-1 Дніпро
Колос Ковалівка
ФК Олександрія
20.08.2020
Десна Чернігів
Зоря Луганськ
Динамо Київ
Шахтар Донецьк
Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого гравця і тренера останнього місяця сезону.