 Аталанта готує трансфер Соломона | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта готує трансфер Соломона

Сьогодні 15:55 1557 0
Манор Соломон може змінити клуб
Аталанта готує трансфер Соломона
#Соломон, #Аталанта, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Аталанта хоче придбати хавбека Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє Sport1.

Італійці вже зробили пропозицію Шахтарю - 12 млн євро.

За інформацією джерела, Соломон остаточно переконав Аталанту у доцільності його трансферу в матчі ЛЄ проти Вольфсбурга, у якому він допоміг створити перший гол Шахтаря, а згодом відзначився самостійно.

Також повідомляється, що "гірники" вже відповіли відмовою, оскільки вважають пропоновану суму занадто малою.

Соломон перебрався в УПЛ з чемпіонату Ізраїлю у січні 2019 року за 6 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату України Соломон провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами, ще 3 голи він забив у єврокубках.

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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