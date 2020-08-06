Матвієнко: Завдання Шахтаря – фінал Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Шахтар планує поборотися за трофей Ліги Європи.
Про це розповів захисник гірників Микола Матвієнко.
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"Почали дуже хвилююче, не ввійшли в гру, багато помилок було, втрат. У перерві розібралися. У другому таймі зіграли більш надійно.
Нам дуже пощастило, що Мораес самовіддано заробив дві жовті для Брукса. Швидко зрівнялися в складах. Це дало нам поштовх, довели гру до потрібного результату.
Наше завдання, як говорив тренер – це фінал", - сказав Матвієнко.
Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.