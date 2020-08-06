Став відомий найкращий тренер липня в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Наставник Саутгемптона Ральф Газенгюттльстав найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками минулого місяця.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Дану нагороду 52-річний австрієць отримав за серію без поразок в липні, яка тривала шість поєдинків і включила в себе перемоги над Манчестер Сіті (1:0), Борнмутом (2:0) і Шеффілд Юнайтед (3:1).

Газенгюттль в боротьбі за звання кращого тренера липня в АПЛ випередив Хосепа Гвардіолу, Девіда Моєса, Жозе Моурінью і Уле Гунара Сульшера.

Раніше, визначився найкращий гравець місяця в АПЛ.