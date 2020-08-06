Визначився найкращий гравець місяця в АПЛ

Майкл Антоніо забив у липні 8 голів

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила володаря призу найкращому футболістові чемпіонату за підсумками липня.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Нагорода дісталася півзахиснику Вест Гема Майклу Антоніо. У минулому місяці 30-річний футболіст взяв участь в 7 матчах першості і забив 8 голів.

За цей період "молотобійці" здобули три перемоги, три рази зіграли внічию і зазнали однієї поразки, за підсумком зберігши прописку в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, Ярмоленко став найкращим гравцем Вест Гема в матчі з Астон Віллою.