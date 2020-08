Визначився найкращий гравець місяця в АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга оголосила володаря призу найкращому футболістові чемпіонату за підсумками липня.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Нагорода дісталася півзахиснику Вест Гема Майклу Антоніо. У минулому місяці 30-річний футболіст взяв участь в 7 матчах першості і забив 8 голів.

За цей період "молотобійці" здобули три перемоги, три рази зіграли внічию і зазнали однієї поразки, за підсумком зберігши прописку в елітному дивізіоні.

What an incredible month it's been for @Michailantonio 🙌⚒



He is your final 2019/20 @premierleague Player of the Month! 🏆🔥#FUT20 #PL pic.twitter.com/SD9aue5kpD