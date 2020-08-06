Визначився найкращий гравець місяця в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Англійська Прем'єр-ліга оголосила володаря призу найкращому футболістові чемпіонату за підсумками липня.
Про це повідомляє пресслужба АПЛ.
Нагорода дісталася півзахиснику Вест Гема Майклу Антоніо. У минулому місяці 30-річний футболіст взяв участь в 7 матчах першості і забив 8 голів.
За цей період "молотобійці" здобули три перемоги, три рази зіграли внічию і зазнали однієї поразки, за підсумком зберігши прописку в елітному дивізіоні.
What an incredible month it's been for @Michailantonio 🙌⚒— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 5, 2020
He is your final 2019/20 @premierleague Player of the Month! 🏆🔥#FUT20 #PL pic.twitter.com/SD9aue5kpD
Нагадаємо, Ярмоленко став найкращим гравцем Вест Гема в матчі з Астон Віллою.