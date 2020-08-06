Соломон назвав ціль Шахтаря у Лізі Європи

Джерело - football.ua.
Шахтар намагатиметься пробитися у фінал Ліги Європи.
Про це розповів півзахисник донецького клубу Манор Соломон.
"Не знаю, з якою командою нам краще грати, ми нікого не аналізували. У будь-якому випадку, з ким би ми не грали, будемо демонструвати максимум наших сил.
Ми хочемо дійти до фіналу і готові змагатися з будь-яким суперником.
Я не знаю, чи є я джокером, але в будь-який час, коли я на полі - хочу допомагати своїй команді забивати голи або віддавати результативні передачі, мені це вдавалося в Лізі чемпіонів і в Лізі Європи", - сказав Соломон.
Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.