Шахтар наздогнав Динамо за кількістю розгромних перемог у плей-оф єврокубків

Шахтар здобув четверту розгромну перемогу в плей-оф єврокубків

Перемога над Вольфсбургом з рахунком 3:0 дозволила команді Луїша Каштру зрівнятися з киянами за кількістю перемог з великим рахунком у єврокубкових матчах на стадії плей-оф.

Про це повідомляє zbirna.com

Шахтар здобув 10-ту розгромну перемогу для України у матчах плей-оф єврокубків. Тепер у "гірників" та Динамо по 4 таких звитяги, а ще дві має в своєму активі харківський Металіст.

Раніше Шахтар у матчах "на виліт" впевнено перемагав Рому (3:0, 2011 рік), Шальке (3:0, 2016 рік), та Брагу (3:0, 2016 рік). Розгром Вольфсбурга став четвертим у єврокубковій історії "гірників" у рамках плей-оф.

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.