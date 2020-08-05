 Каштру: Наші гравці були фантастичними | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:50 1580
Каштру: Наші гравці були фантастичними
Сьогодні 23:10 333
Шахтар - Вольфсбург: огляд матчу
Сьогодні 22:36 520
Шахтар - Вольфсбург: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 21:58 2402
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Вольфсбург 3:0: Як це було
Сьогодні 21:50 7304
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
Сьогодні 21:49 941
Скрипник продовжує працювати у Зорі
Сьогодні 18:25 656
Динамо повісило цінник на Супрягу
Сьогодні 17:55 1684
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають
Сьогодні 17:54 958
Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 16:38 2897
Блоги
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга
Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:45 289
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:49 932
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву
Чекаємо доказів від Суркіса: ультрас Динамо зробили чергову заяву Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:47 2271 1
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер
Дівчина дня. Молода українська легкоатлетка Каріна Вегнер Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:31 794
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають
Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:54 955
Про телеграму Ахметова, контракт на 4 матчі та фінал Кубка України - Юрій Максимов
Про телеграму Ахметова, контракт на 4 матчі та фінал Кубка України - Юрій Максимов Valeriy Ruchka
03.08.2020 12:04 2697
5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка
5 вправ від чемпіона: вуличний воркаут Володимира Кличка Valeriy Ruchka
03.08.2020 10:43 4164
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
03.08.2020 09:13 1235
У наступному сезоні УПЛ не проводитиме чемпіонат молодіжних команд (U-21)
У наступному сезоні УПЛ не проводитиме чемпіонат молодіжних команд (U-21) Дима Копий
02.08.2020 19:41 223
Usyk17 Promotion. Вихрист – Пахомов: відео бою
Usyk17 Promotion. Вихрист – Пахомов: відео бою Valeriy Ruchka
02.08.2020 14:12 741
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:42 Бокс Портера зобов'язали провести бій з непереможним німцем 34
23:28 Футбол Манчестер Сіті підписав Натана Аке 106
23:17 Футбол Франков: Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті 362
23:10 Футбол Каштру: Наші гравці були фантастичними 333
22:55 Футбол Тренер Вольфсбурга: Вважаю, що ми повинні були бити пенальті 275 1
22:45 Блог Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга 298
22:40 Футбол Колишній лідер Шахтаря може перейти у клуб третьої бразильської ліги 284
22:36 Футбол Шахтар - Вольфсбург: огляд матчу 520
22:25 Футбол Тухель хоче підписати Алабу в ПСЖ 268
22:10 Баскетбол Форвард збірної України виступатиме у Швейцарії 241
21:58 Футбол Шахтар - Вольфсбург: відео голів і огляд матчу 2402
21:55 Футбол Копенгаген знищив Істанбул у 1/8 фіналу Ліги Європи 393
21:50 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Вольфсбург 3:0: Як це було 7304
21:50 Футбол Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи 1580
21:49 Блог ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга 941
21:28 Футбол Діназ переглядає японського півзахисника 336
21:10 Футбол Маріуполь продовжив оренду нападника Шахтаря 357
20:55 Футбол Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка 549
20:40 Футбол Динамо збереже 50 відсотків прав на новачка Зорі Янакова 598
20:25 Футбол Директор Карпат прокоментував створення скандального нового логотипу клубу 738
20:10 Футбол Манчестер Юнайтед погодив контракт із Санчо 412
19:59 Пряма трансляція Шахтар - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE 6868
19:55 Теніс Ястремська програла на старті парного розряду турніру у Палермо 430
19:40 Бокс Арум: Ломаченко готовий боксувати з Лопесом за менші гроші, ніж у контракті 667
19:25 Футбол Олімпік знищив клуб Другої ліги у контрольному матчі 732

Каштру: Наші гравці були фантастичними

Сьогодні 23:10 333 0
Наставник гірників прокоментував перемогу над Вольфсбургом
Каштру: Наші гравці були фантастичними
#Каштру, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтарю було не просто грати проти Вольфсбурга, який у певний момент став грати у більшості.

Про це заявив головний тренер донецької команди Луїш Каштру.

"Ми потрапили у важку ситуацію - було непросто грати вдесятьох проти такого складного суперника. До того ж, ми втратили гравця саме в центрі оборони. Але наші хлопці впоралися і змогли уникнути проблем у наших воріт. Наші гравці сьогодні були просто фантастичними.

Чому не випустили Бондаря? Коли ти проводиш заміну - потрібно оцінювати всю ситуацію. Вольфсбург після видалення повинен був змінити стиль гри і Коваленко міг поборотися в центрі поля. Завдяки його виходу додалася висота в півзахисті і він добре діяв в парі з Патріком. Ми вирішили не випускати іншого захисника, а саме випустити Віктора.

Мені не дуже подобається, коли кажуть, що ми сьогодні грали з середняком Бундесліги. Опір завжди є - і в українському чемпіонаті, і в єврокубках. Всі ігри даються складно. У цьому сезоні ми провели десять ігор в єврокубках і ми програли всього двічі. Все завдяки якості наших гравців. Наші хлопці мають хороший рівень і можуть грати проти найкращих команд. Жоден суперник нам не страшний.

Мене радує, що ми приносимо радість уболівальниками і адміністрації. Ми хочемо завжди радувати - це наша головна задача, як професіоналів. Будь-яка перемога - заслуга наших гравців. Хочу їх привітати з відмінним матчем", - зазначив Каштру.

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Коментарі ()