Каштру: Наші гравці були фантастичними

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтарю було не просто грати проти Вольфсбурга, який у певний момент став грати у більшості.

Про це заявив головний тренер донецької команди Луїш Каштру.

"Ми потрапили у важку ситуацію - було непросто грати вдесятьох проти такого складного суперника. До того ж, ми втратили гравця саме в центрі оборони. Але наші хлопці впоралися і змогли уникнути проблем у наших воріт. Наші гравці сьогодні були просто фантастичними.

Чому не випустили Бондаря? Коли ти проводиш заміну - потрібно оцінювати всю ситуацію. Вольфсбург після видалення повинен був змінити стиль гри і Коваленко міг поборотися в центрі поля. Завдяки його виходу додалася висота в півзахисті і він добре діяв в парі з Патріком. Ми вирішили не випускати іншого захисника, а саме випустити Віктора.

Мені не дуже подобається, коли кажуть, що ми сьогодні грали з середняком Бундесліги. Опір завжди є - і в українському чемпіонаті, і в єврокубках. Всі ігри даються складно. У цьому сезоні ми провели десять ігор в єврокубках і ми програли всього двічі. Все завдяки якості наших гравців. Наші хлопці мають хороший рівень і можуть грати проти найкращих команд. Жоден суперник нам не страшний.

Мене радує, що ми приносимо радість уболівальниками і адміністрації. Ми хочемо завжди радувати - це наша головна задача, як професіоналів. Будь-яка перемога - заслуга наших гравців. Хочу їх привітати з відмінним матчем", - зазначив Каштру.