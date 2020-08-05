 Антоніо та Хочолава вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Вольфсбургом | Футбол | Champion.com.ua
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Антоніо та Хочолава вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Вольфсбургом

Сьогодні 19:10 212 0
Матч розпочнеться о 19:55
Антоніо та Хочолава вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Вольфсбургом
#Шахтар, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Вольфсбург.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Марлос, Антоніо, Мораес, Патрік, Матвієнко, Додо.

Запасні: Трубін, Болбат, Бондар, Майкон, Дентінью, Фернанду, Тете, Коваленко, Коноплянка, Пихальонок, Сіпріану, Соломон

Стартовий склад Вольфсбурга: Кастельс, Арнольд, Брекало, Брукс, Вегхорст, Гінчек, Віктор, Понграчич, Руссійо, Тіссеран, Шлягер

Запасні: Перван, Мармуш, Юстван, Кастен, Клаус, Зірслебен, Горн, Гілавогі, Герхардт

Початок о 19:55. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Вольфсбург в прямому етері дивіться на нашому сайті.

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