Антоніо та Хочолава вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Вольфсбургом

Матч розпочнеться о 19:55

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Вольфсбург.

Стартовий склад Шахтаря: Пятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Марлос, Антоніо, Мораес, Патрік, Матвієнко, Додо.

Запасні: Трубін, Болбат, Бондар, Майкон, Дентінью, Фернанду, Тете, Коваленко, Коноплянка, Пихальонок, Сіпріану, Соломон

Стартовий склад Вольфсбурга: Кастельс, Арнольд, Брекало, Брукс, Вегхорст, Гінчек, Віктор, Понграчич, Руссійо, Тіссеран, Шлягер

Запасні: Перван, Мармуш, Юстван, Кастен, Клаус, Зірслебен, Горн, Гілавогі, Герхардт

Початок о 19:55. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Вольфсбург в прямому етері дивіться на нашому сайті.