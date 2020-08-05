Карпати потрапили у скандал з новим логотипом

Емблема має дуже велику схожість з шаблоном на IStock

Львівські Карпати на своєму сайті презентували новий дизайн емблеми команди і потрапили у скандал.

Про це повідомляє isport.ua.

Ось тільки здається, за основу емблеми був узятий стоковий логотип з інтернету, який можна придбати за 10 доларів на сайті IStock.

Скандальності додає те, що відомий журналіст Сергій Болотніков, який отримав днями посаду в клубі, зовсім недавно у своїй програмі ТаТоТаке критикував Агробізнес за те, що ті взяли емблему на стоці, хоча в тому випадку логотипи були різними (хіба що схожа ідея).