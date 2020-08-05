Своєю грою легіонер залишає позитивні враження

Джерело - Sportarena.

Друголіговий Діназ може посилитися японським атакувальним півзахисником Кейсуке, який перебуває на перегляді у клубі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Тренерський штаб Діназа позитивно оцінює ігрові якості японця і незабаром може підписати з ним контракт.

6 серпня команда з Київської області проведе спаринг проти виступає в УПЛ Олімпіка. Гра пройде на базі донецького клубу в Щасливому.

Минулий сезон Другої ліги був завершений достроково. Діназ зайняв четверте місце в рамках групи А і позбувся шансу підвищитися в класі.

Раніше, клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову.