Джерело - Sportarena.
Друголіговий Діназ може посилитися японським атакувальним півзахисником Кейсуке, який перебуває на перегляді у клубі.
Про це повідомляє Sport Arena.
Тренерський штаб Діназа позитивно оцінює ігрові якості японця і незабаром може підписати з ним контракт.
6 серпня команда з Київської області проведе спаринг проти виступає в УПЛ Олімпіка. Гра пройде на базі донецького клубу в Щасливому.
Минулий сезон Другої ліги був завершений достроково. Діназ зайняв четверте місце в рамках групи А і позбувся шансу підвищитися в класі.
Раніше, клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову.