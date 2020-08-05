ПФЛ залишилась без спортивного директора

Євген Мороз прокоментував своє рішення

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор ПФЛ Євген Мороз оголосив, що покидає свій пост.

Про це він розповів у Facebook.

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"Друзі. Я прийняв рішення покинути пост спортивного директора ПФЛ. Я завжди був чесним і принциповим, поважав правила гри. Таким я маю намір залишитися", - повідомив Мороз.

39-річний Мороз - працював на посаді відповідального секретаря і заступника Виконавчого директора Всеукраїнської футбольної асоціації студентів в 2003-2009 роках. З 2009 року - в ПФЛ. Пройшов шлях від інспектора Другої ліги і начальника відділу турнірів - до спортивного директора ПФЛ.