Веггорст: Вольфсбург хоче пройти далі

Вольфсбург планує пройти Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів нападник німецького клубу Ваут Веггорст.

"Нам доведеться надолужити згаяне в першому матчі. Очікування зустрічі велике, і ми, звичайно ж, прилетіли сюди не для того, щоб віддати гру. Ми хочемо пройти далі.

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Неважливо, що наша остання офіційна гра була в кінці червня, а суперник виступав ще два з половиною тижні тому. Єдине, що має значення, це виходити на поле, щоб перемогти. Як команда, ми зробимо все від нас залежне, щоб домогтися успіху і продовжувати виступи в Лізі Європи", - сказав Веггорст.