Манчестер Юнайтед вимагає у Боруссії знизити ціну за Санчо

Джейдон Санчо може залишитися у Боруссії

Трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Джейдон Санчо в Манчестер Юнайтед може зірватися.

Про це повідомляє The Telegraph.

Манчестер Юнайтед не готовий йти на умови дортмундців і погрожує вийти з переговорів. Боруссія відмовляється знижувати ціну, встановлену спочатку - 120 млн євро.

Це не влаштовує МЮ, який вважає ці вимоги нереальними в нинішньому інвестиційному кліматі, коли клуби постраждали від пандемії коронавірусу.

При цьому Санчо як і раніше залишається головною трансферною метою англійського, який розраховує придбати його цього літа.

Раніше, Боруссія відмовилась продавати Санчо Манчестер Юнайтед за 98 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед планує здійснити трансфер Шмейхеля.