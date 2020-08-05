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Манчестер Юнайтед вимагає у Боруссії знизити ціну за Санчо

Сьогодні 13:28 505 0
Джейдон Санчо може залишитися у Боруссії
Манчестер Юнайтед вимагає у Боруссії знизити ціну за Санчо
#Боруссія, #Санчо, #Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Джейдон Санчо в Манчестер Юнайтед може зірватися.

Про це повідомляє The Telegraph.

Манчестер Юнайтед не готовий йти на умови дортмундців і погрожує вийти з переговорів. Боруссія відмовляється знижувати ціну, встановлену спочатку - 120 млн євро.

Це не влаштовує МЮ, який вважає ці вимоги нереальними в нинішньому інвестиційному кліматі, коли клуби постраждали від пандемії коронавірусу.

При цьому Санчо як і раніше залишається головною трансферною метою англійського, який розраховує придбати його цього літа.

Раніше,  Боруссія відмовилась продавати Санчо Манчестер Юнайтед за 98 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед планує здійснити трансфер Шмейхеля.

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