Боруссія вимагає більше грошей за трансфер юного таланта

Керівництво Манчестер Юнайтед знову звернулося до Боруссії Дортмунд з пропозицією щодо трансферу Джейдон Санчо.

Про це повідомляє Bild.

Англійський клуб почав зв'язуватися з німцями після того, як забезпечив собі місце в групі Ліги чемпіонів. "Манкуніанці" запропонували "шершням" 98 млн євро, однак боси дортмундців хочуть вторгувати 120 млн євро.

Джерело запевняє, що Манчестер Юнайтед повинен повернутися з новою пропозицією.

Нагадаємо, Боруссія поставила Манчестер Юнайтед ультиматум щодо трансферу Санчо.