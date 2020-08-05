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Баварія виставила Боатенга на трансфер

Сьогодні 12:55 654 0
Жером Боатенг може покинути Баварію
Баварія виставила Боатенга на трансфер
#Баварія, #Боатенг

Джерело - football24.ua.

Баварія вирішила позбутися досвідченого оборонця Жерома Боатенга в літнє трансферне вікно.

Про це розповів це журналіст Крістіан Фальк

Баварія готова попрощатися з Боатенгом, хоча він має ще 1 рік за контракт із мюнхенцями. Сам оборонець бажає відпрацювати угоду до кінця.

Раніше інтерес до центрбека проявляли лондонські Челсі та Арсенал. Проте, наразі Баварія не має жодної конкретної пропозиції щодо трансферу гравця.

У сезоні 2019/20 Жером Боатенг провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, ПСЖ готує трансфер Алькантари.

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