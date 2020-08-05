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Карпати змінили логотип

Сьогодні 11:32 86 0
Карпати представили новий логотип
Карпати змінили логотип
#Карпати

Джерело - fckarpaty.com.

Карпати вирішили провести ребрендинг та представили новий логотип.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Легендарний герб Карпат клуб вирішив передати ультрасам, які відтепер є повноправним власником прав на клубний герб.

"Я переконаний, що далі ми всі будемо плисти в одному човні, маючи одне спільне бачення, одну стратегію і одну мету. Разом з вами, справжніми фанатами, які завжди носитимуть герб на серці і ніколи не "перевзуються", разом з вашою довірою і підтримкою, ми зробимо сильний клуб, яким будемо пишатися", - розповів співвласник Карпат Олег Смалійчук.

Новий логотип

Передача герба

Нагадаємо, колишній капітан Карпат знайшов новий клуб.

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