Карпати змінили логотип

Джерело - fckarpaty.com.
Карпати вирішили провести ребрендинг та представили новий логотип.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Легендарний герб Карпат клуб вирішив передати ультрасам, які відтепер є повноправним власником прав на клубний герб.
"Я переконаний, що далі ми всі будемо плисти в одному човні, маючи одне спільне бачення, одну стратегію і одну мету. Разом з вами, справжніми фанатами, які завжди носитимуть герб на серці і ніколи не "перевзуються", разом з вашою довірою і підтримкою, ми зробимо сильний клуб, яким будемо пишатися", - розповів співвласник Карпат Олег Смалійчук.
Новий логотип
Передача герба
Нагадаємо, колишній капітан Карпат знайшов новий клуб.