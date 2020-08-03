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Колишній капітан Карпат знайшов новий клуб

Сьогодні 17:40 1440 0
Кльоц переходить в азербайджанську Кешлю
Колишній капітан Карпат знайшов новий клуб
#Кльоц, #Карпати

Джерело - sport.ua.

Колишній хавбек львівських Карпат Дмитро Кльоц продовжить кар'єру в азербайджанській Кешлі.

Про це повідомляє azerifootball.com.

Український легіонер вже прибув в розташування клубу і підпише контракт найближчим часом.

24-річний опорник - вихованець Карпат. У цьому сезоні Кльоц провів 21 матч в основі львівського клубу. Наприкінці липня цього року Кльоц залишив Карпати.

Нагадаємо, Карпати через фінансові проблеми не дограли чемпіонат і були зняті з розіграшу. Подальша доля клубу залишається під питанням.

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