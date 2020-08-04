Перший контрольний матч біло-сині проведуть 7 серпня проти Вереса

Джерело - ФК Динамо.

Сьогодні, 4 серпня, київське Динамо продовжило підготовку до нового сезону під керівництвом Мірчі Луческу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після вчорашнього тренувального двостороннього матчу гравці роз'їхалися по домівках, а сьогодні після обіду зібралися на клубній базі в Конча-Заспі. Гравці провели інтенсивну вечірнє тренування, яка носило повноцінний характер. Півтори години роботи на футбольному полі дали динамівцям хороше навантаження після вчорашнього спарингу.

Після заняття гравці отримали можливість відпочити і підготуватися до завтрашнього робочого дня. Команда знову заночує на базі, а вже завтра, 5 серпня, на 10:30 заплановане ранкове тренування. Перед завтрашнім вечірнім заняттям тренерський штаб проведе традиційну теоретичну роботу з гравцями.

Перший контрольний матч біло-сині проведуть 7 серпня проти представника Другої ліги, Вереса (Рівне).

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