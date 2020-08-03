Зоря може підписати вінгера Динамо

Молодий гравець близький до переходу у Зорю

Зоря може підсилитися 21-річним вінгером київського Динамо Денисом Янаковим, який нещодавно повернувся із Чорноморця, де перебував в оренді.

Про це повідомляє sportarena.com.

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Янаков перебрався Чорноморець взимку цього року, де провів 6 матчів, в яких забив 4 голи. Сьогодні, 3 серпня, одеський клуб оголосив про дострокове розірвання оренди із гравцем.

Денис є вихованцем академії Динамо. У сезоні 2018/19 він виступав в оренді за Арсенал-Київ, але провів в складі Канонірів всього 4 матчі.