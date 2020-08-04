Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник збірної України Євген Селезньов, який виступає за турецький Бурсаспор, одружився вдруге.
Про це повідомляє сам футболіст.
Обраницею 35-річного футболіста стала громадянка Росії Катерина Бєлова.
"Щасливі разом", - підписав фото український футболіст.
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Раніше Селезньов вже був одружений, але багаторічний шлюб з дружиною Аллою розпався. У пари залишився син Руслан.
Нагадаємо, Селезньов відзначив найкращих і найгірших тренерів у кар'єрі.