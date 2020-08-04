Нападник офіційно оформив відносини з Бєловою

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов, який виступає за турецький Бурсаспор, одружився вдруге.

Про це повідомляє сам футболіст.

Обраницею 35-річного футболіста стала громадянка Росії Катерина Бєлова.

"Щасливі разом", - підписав фото український футболіст.

Переглянути цей допис в Instagram Счастливы вместе! Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev) 4 Сер 2020 р. о 8:07 PDT

Раніше Селезньов вже був одружений, але багаторічний шлюб з дружиною Аллою розпався. У пари залишився син Руслан.

Нагадаємо, Селезньов відзначив найкращих і найгірших тренерів у кар'єрі.