Селезньов відзначив найкращих і найгірших тренерів у кар'єрі

Пауло Фонсека - це найгірший тренер у кар'єрі Євгена Селезньова.

Про це розповів сам екснападник збірної України.

"З ким із тренерів мені було найкомфортніше працювати? Важке питання. У кожного тренера були свої плюси і мінуси. Не можу одного вибрати. І при Луческу мені свого часу було комфортно, і при Рамосі, і при Маркевичі, і при Михайличенкові за збірну, і при Заварові, і в Туреччині. Важко, у мене було дуже багато хороших тренерів. Напевно, Окан Бурук в Туреччині. Я з ним два трофеї виграв – з командою, яка не потрапляла навіть в "десятку".

А от найгірший для мене однозначно Фонсека. Тренує він Рому – і що? Що він виграв з командою? На якому місці йде? Не кажу, хороший він чи поганий. Я говорю особисто за себе. Це були побутові моменти, все разом. Він вибрав такий шлях. Команда грала при Фонсеці? Це Фонсеки команда? Приклад. При Рамосі ми грали в один футбол, при Маркевичі – в інший. Фонсека Шахтар не змінив. Як можна було посадити Рака (Ярослава Ракицького – прим.) на трибуну, кричати, що я граю у два нападники, а потім вилетіти з Ліги чемпіонів і казати, що не він винен? Я пішов, Срна і Ракицький. Після цього як такого стрижня немає", – сказав Селезньов.