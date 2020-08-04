 Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання | Футбол | Champion.com.ua
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Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання

Сьогодні 18:25 664 0
В честь жертв пандемії COVID-19
Найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання
#УЄФА, #ЛЄ, #ЛЧ

Джерело - sport.ua.

Всі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Юнацької ліги УЄФА, а також 1/4 фіналу жіночої Ліги чемпіонів почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про всіх жертв пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Також на футболках всіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано "Дякую" обраною клубом мовою.

Крім звернення "Дякую" на майках, капітани команд вийдуть на серпневі матчі єврокубків з пов'язками "Ні расизму", щоб нагадати про єдину позицію УЄФА і європейського футболу - позиції неприйняття будь-якої форми дискримінації в спорті і суспільстві.

Раніше, стали відомі арбітри матчу Шахтар - Вольфсбург.

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