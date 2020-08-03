Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Вольфсбург

Поєдинок обслуговуватиме словацька бригада арбітрів

Словак Іван Кружляк буде головним арбітром матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар - Вольфсбург.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати Кружляку будуть його співвітчизники Браніслав Ганцко і Петер Беднар, четвертий арбітр - хорват Іван Бебек.

Відповідати за ВАР буде латвієць Андріс Трейманіс, якому допоможе швейцарець Сандро Шерер. Суддівський спостерігач - Штефан Месснер (Австрія), а делегат УЄФА - Алоїзіє Шупрага (Хорватія).

Кружляк двічі працював на матчах Шахтаря: у 2016 році гірники у кваліфікації Ліги Європи обіграли Істанбул ББ (2:0), а у 2018 році обіграли Хоффенхайм в Лізі чемпіонів (3:2).

Матч Шахтар - Вольфсбург відбудеться в середу, 5 серпня. У першій зустрічі донеччани виграли в Німеччині з рахунком 2:1.

Раніше, Шахтар планував встановити пам’ятник Луческу.