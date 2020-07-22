 Доннарумма перевершив досягнення Буффона | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу
Вчора 10:56 5323 2
Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 11:14 166
Ребров відхилив пропозицію Динамо
Сьогодні 09:45 2524
Гравець молодіжної збірної України розповів, як прогорів на ставках
Вчора 22:09 976
Рафаїлов: Я б не хотів на місці Скрипника залишатися
Вчора 19:40 1792
Ярмоленко влітку може покинути Вест Гем
Вчора 18:25 2068
Динамо не буде вести переговори з Ребровим
Вчора 18:10 1788 1
Скрипник: Ніяких контактів з Динамо не було
Вчора 13:14 1206
WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка
Вчора 11:32 3468
Андронов: Скрипником цікавляться російські клуби
Вчора 10:15 3222
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:17 Бокс Джонс відреагував на бій з Тайсоном 3
13:13 Пряма трансляція Інгулець - Чорноморець: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 48
12:59 Футбол Сассуоло – Мілан 1:2. Огляд матчу 158
12:46 Футбол Гвардіола обрав нового центрбека для Манчестер Сіті 477
12:32 Футбол Михайліченко залишилось пройти медогляд перед переходом в Андерлехт 583
12:24 Блог Володимир Кличко відвідав юних боксерів 345
12:16 Баскетбол Дніпро продовжив контракт із захисником 413
12:00 Волейбол Українці разом з білорусами створюють Лігу чотирьох 801
11:55 Футбол Лідс готує трансфери Ібрагімовича та Кавані 770
11:43 Футбол Астон Вілла - Арсенал 1:0. Огляд матчу 584
11:33 Пряма трансляція Ліверпуль - Челсі: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE 355
11:30 Бокс У Дерев’янченка зірвався чемпіонський бій з американцем 906
11:14 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 37 туру АПЛ. LIVE 166
11:14 Футбол Доннарумма перевершив досягнення Буффона 955
10:57 Футбол Бутко повернувся у Шахтар після оренди у Леху 902
10:44 Футбол Михайліченко: Я ще не гравець Андерлехта 822
10:30 Футбол Аталанта - Болонья 1:0. Огляд матчу 1216
10:17 Шахи Іванчук здобув перемогу на старті супертурніру Легенди шахів 1031 1
09:57 Футбол Вихованець Шахтаря буде грати за російський клуб 1568
09:45 Футбол Ребров відхилив пропозицію Динамо 2524
09:28 Футбол Вотфорд - Манчестер Сіті 0:4. Огляд матчу 1245
09:14 Футбол Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ 1399
08:58 Футбол Несенюк: Ім'я нового тренера Динамо знає лише Суркіс 1344
08:44 Футбол Мілан продовжив контракт із Піолі 1339
08:26 Футбол Стали відомі преміальні Десни за перемогу над Динамо і Зорею 2983

Доннарумма перевершив досягнення Буффона

Сьогодні 11:14 955 0
Джанлуїджі Доннарумма зіграв 200 матчів за Мілан
Доннарумма перевершив досягнення Буффона
#Мілан, #Доннарумма, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма у матчі 35-го туру Серії А проти Сассуоло підкорив чергове неймовірне досягнення.

Про це повідомляє Opta Sports.

Цей поєдинок став для 21-річного воротаря 200-м у складі Мілана.

Доннарумма дебютував за Мілан ще в жовтні 2015-го, коли йому було 16. Це дозволило побити рекорд легендарного Джанлуїджі Буффона. Показник 200 матчів Доннарумма теж підкорив швидше за свого майже вдвічі старшого колегу. Нині резервний голкіпер Ювентуса до 21 року та 146 днів (актуальний вік воротаря россонері) провів лише 134 поєдинки.

Нагадаємо, Мілан обіграв Сассуоло у 35 турі Серії А.

Коментарі ()