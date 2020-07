Доннарумма перевершив досягнення Буффона

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма у матчі 35-го туру Серії А проти Сассуоло підкорив чергове неймовірне досягнення.

Про це повідомляє Opta Sports.

Цей поєдинок став для 21-річного воротаря 200-м у складі Мілана.

Доннарумма дебютував за Мілан ще в жовтні 2015-го, коли йому було 16. Це дозволило побити рекорд легендарного Джанлуїджі Буффона. Показник 200 матчів Доннарумма теж підкорив швидше за свого майже вдвічі старшого колегу. Нині резервний голкіпер Ювентуса до 21 року та 146 днів (актуальний вік воротаря россонері) провів лише 134 поєдинки.

200 - Gianluigi #Donnarumma will play tonight his 200th Club game - all with #ACMilan - at the same age, 21 years and 146 days, Gianluigi #Buffon had 134 games with Club. Destine.#SassuoloMilan pic.twitter.com/xXM16N6utY